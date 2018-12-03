Маска для волос с Димексидом

Маска для волос с ДимексидомПолезности
Состав:
1 ст. ложка димексида
1 ст. ложка оливкового масла
1 ч. ложка касторового масла
1 ч. ложка миндального масла
1 ч. витамина А
1 ч. витамина Е
10 капель эфирного масла иланг-иланг
Все смешать на водяной бане. и наносить на корни. НАНОСИТЬ МАСЛО ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ!!!!!!
иначе испортите маникюр и испугаете свои пальчики.
Держать 20 -60 мин
2 раза в неделю.
Димексид или диметилсульфатоксид является препаратом, который применяется в целях ускорения процессов заживления ран, для местного лечения болей в суставах и мышцах. Препарат проникает через биологическую мембрану и делает ее проницаемой, то есть является транспортером лечебных компонентов. Если говорить конкретно о волосах, то маски с добавлением Димексида быстрее и намного эффективнее начинают работать, снабжая волосяные луковицы необходимыми питательными веществами, маслами (а вместе с ними жирными кислотами) и витаминами, содержащимися в них. Маски с Димексидом усиливают кровообращение и приток крови к коже головы, проявляют подсушивающее действие, оказывая общее оздоравливающее и укрепляющее воздействие. Благодаря этому, усиливается рост, спящие волосяные луковички активизируются, что делает волосы гуще, осуществляется питание тонких и ослабленных волос.
Препарат, проникнув в кровь, не выводится в течение трех суток. Уже после первого применения маски с Димексидом состояние волос значительно улучшается, поврежденные сухие волосы становятся мягкими и шелковистыми. Такие маски рекомендуются при ослабленных, поврежденных химией и окрашиванием волосах, при сильном выпадении. Слишком часто такие маски делать не рекомендуется, только для реанимирования общего состояния. В дальнейшем Димексид лучше заменять натуральными природными компонентами, такими как эфирные масла для волос.
Правила применения масок для волос с Димексидом.
- - Димексид следует применять исключительно в разбавленном виде, для чего используются жирные и (базовые) масла.
- - Препарат имеет специфический запах.
- - Маска для волос с Димексидом окажется действительно эффективной в случае, когда проблемы с волосами (выпадение в частности) не связаны с негативным влиянием факторов окружающей среды, с авитаминозом или заболеванием внутренних органов.
- - Во время использования следует соблюдать осторожность, поскольку препарата может спровоцировать аллергическую реакцию в виде сильного кожного зуда.
- Имеет ряд противопоказаний.
- - Поскольку Димексид эффективно переносит различные вещества (в том числе и вредные) в глубокие слои кожи, то перед нанесением масок с добавлением данного препарата необходимо вымыть голову, но без применения ополаскивателя и кондиционера. Маску наносить исключительно на сухие волосы.
- - Во время процедуры кожу головы может пощипывать.
- - Во время приготовления и нанесения маски с Димексидом важно тщательно и постоянно размешивать все ингредиенты, чтобы препарат ни в коем случае не попал на кожу неразбавленным. В противном случае можно получить сильный ожог.
- - Из этих же соображение состав готовить и наносить на волосы следует исключительно в защитных перчатках.
- - Лечебный курс для реанимирования поврежденных, ослабленных, безжизненных и сильно выпадающих волос не должен превышать десяти процедур, одна процедура в семь дней, не чаще! Затем от таких масок волосы должны отдохнуть месяца четыре, а потом при необходимости курс можно повторить.