Маска для волос с Димексидом

Состав:

1 ст. ложка димексида

1 ст. ложка оливкового масла

1 ч. ложка касторового масла

1 ч. ложка миндального масла

1 ч. витамина А

1 ч. витамина Е

10 капель эфирного масла иланг-иланг





Все смешать на водяной бане. и наносить на корни. НАНОСИТЬ МАСЛО ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ!!!!!!

иначе испортите маникюр и испугаете свои пальчики.



Держать 20 -60 мин

2 раза в неделю.





Димексид или диметилсульфатоксид является препаратом, который применяется в целях ускорения процессов заживления ран, для местного лечения болей в суставах и мышцах. Препарат проникает через биологическую мембрану и делает ее проницаемой, то есть является транспортером лечебных компонентов. Если говорить конкретно о волосах, то маски с добавлением Димексида быстрее и намного эффективнее начинают работать, снабжая волосяные луковицы необходимыми питательными веществами, маслами (а вместе с ними жирными кислотами) и витаминами, содержащимися в них. Маски с Димексидом усиливают кровообращение и приток крови к коже головы, проявляют подсушивающее действие, оказывая общее оздоравливающее и укрепляющее воздействие. Благодаря этому, усиливается рост, спящие волосяные луковички активизируются, что делает волосы гуще, осуществляется питание тонких и ослабленных волос.



Препарат, проникнув в кровь, не выводится в течение трех суток. Уже после первого применения маски с Димексидом состояние волос значительно улучшается, поврежденные сухие волосы становятся мягкими и шелковистыми. Такие маски рекомендуются при ослабленных, поврежденных химией и окрашиванием волосах, при сильном выпадении. Слишком часто такие маски делать не рекомендуется, только для реанимирования общего состояния. В дальнейшем Димексид лучше заменять натуральными природными компонентами, такими как эфирные масла для волос.



Правила применения масок для волос с Димексидом.