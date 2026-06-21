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Ольга
Мама мальчика (2 года) Нижний Новгород

Ребенок отказывается от еды

Добрый день,малышу 2,5 года и последнюю неделю совсем ничего не кушает ,может съесть только пюре фруктовое или печенье,сейчас и этого не даю ,но все равно не кушает (

раньше кушал хорошо супы,каши ,гарниры и на второе (рыбка,мясо и тп)

на завтрак предлагаю сразу несколько блюд и всё равно отказ (

очень переживаю , воду пьет и соки ,сон хороший ,вес 15 кг .

последнее время постоянно болеет (ухо,горло,нос) ,только вылечился и через неделю снова на больничный (

сдавали анализ на кровь ,мазки разные из рта и носа.

педиатр говорит ,такой возраст ,типо появляются свои предпочтения ,но совсем ничего не кушать это прям пугает (

раньше любил супы,но последние месяца 3 не ложки не съедает (

как накормить ребенка ?

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Лучший ответ

Мари
Мама троих (8 лет, 4 года, 1 год), жду девочку, 20 неделя Санкт-Петербург
Ой, было со старшим. До двух с лишним лет ел все подряд и побольше, а потом как отрезало. Из еды у нас была булка, яблоко, детское печенье, растворимая кашка, бананы и ВСЁ. Иногда мог съесть кусочек сыра или красной рыбы. Капец, я не знаю, как я за то время кукухой не поехала, я от отчаяния его малоежкой докармливала, он ее то пил, то не пил, под настроение. Более-менее начал есть, когда в сад пошел, в 3,5. И потом как-то раз в 6 лет мы его отправили с бабушкой на дачу на две недели, он как вернулся - начал есть вообще всё. Сейчас 8 лет человеку, полёт нормальный
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9 ч
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Ольга
Мама мальчика (2 года) Нижний Новгород
Мари, в сад мы ходим с 2, воспитатели говорят ,что кушает совсем немного только в обед и всё (( Но дома даже в обед не кушает (
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8 ч
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Анна Нартова
Мама девочки (7 лет) Москва
Ничего - это ребенок пьёт только чистую воду. Если это не так, то вполне ест. А еще и сок если,то это тоже еда И да, вкусы меняются аппетит разный, плюс лето, жарче. Отстаньте, если бодр и весел.
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9 ч
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Katarina
Киев
Чтобы сформировать здоровые пищевые привычки, фруктовые пюре и печенье в рационе не нужны.Без них жить можно вполне радостно,а вот когда приучили,то и начинаются проблемы с аппетитом.И поэтому нормально,что он стал переборчмв,причем настолько,что и печенье надоело и тысяча блюд на выбор.Пресытился всем и не голоден,вот и не ест.Здоров же,здоров,вес прекрасный,а что ещё надо, поест как проголодается.
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9 ч
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Andymay
Санкт-Петербург
От сока тоже надо отказаться
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8 ч
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Флуифорт сироп

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