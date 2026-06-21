Ребенок отказывается от еды

Добрый день,малышу 2,5 года и последнюю неделю совсем ничего не кушает ,может съесть только пюре фруктовое или печенье,сейчас и этого не даю ,но все равно не кушает (

раньше кушал хорошо супы,каши ,гарниры и на второе (рыбка,мясо и тп)

на завтрак предлагаю сразу несколько блюд и всё равно отказ (

очень переживаю , воду пьет и соки ,сон хороший ,вес 15 кг .

последнее время постоянно болеет (ухо,горло,нос) ,только вылечился и через неделю снова на больничный (

сдавали анализ на кровь ,мазки разные из рта и носа.

педиатр говорит ,такой возраст ,типо появляются свои предпочтения ,но совсем ничего не кушать это прям пугает (

раньше любил супы,но последние месяца 3 не ложки не съедает (

как накормить ребенка ?