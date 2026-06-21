Сыну 6,5. Рубеж в полгода пройден 🎉

Вес - почти 9 кг, рост - 72 см.

В 6 месяцев мы вошли с 2 нижними зубами. Больше пока не вылезло.

Характер становится менее вреднючий, хотя боюсь загадывать :) Умелок больше созревает как раз в середине месяца, уже заметила.

В 6 и 10 дней открыл для себя, что он может не только ныть, но и громко и протяжно криком умирающей чайки кричать: "Ааааааа!!!', теперь практикует часто 🙈

Научится губами делать "бпфууу", при этом чтобы слюни летели. Из слогов говорим: "Эмму", "Беле".

Иногда рычит как медведь, при этом руки сжимает в кулаках и растопыривает их как культурист, а ещё лицо краснеет.

🌋 Сын холерик с рождения. Громкий, постоянно требует к себе внимание. Если что-то не получается или куда-то упрётся - сразу орёт и злится. Когда нервничает бьёт себя кулаком по животу. Улыбаться любит, но также часто и серьезную мину корчит, хмурит брови, думает о чем-то своем. Рассмешить его сложно, каждый раз смешит его что-то новое и никогда заранее не угадаешь что.

😊 Нравится быть среди людей. В гости к родственникам и на дачу ездили, так он кайфовал, что вокруг него много нянек, не боялся идти на руки к чужим людям. Ещё слушал внимательно как общаются взрослые, всех рассматривал.

Вместе с тем, к детям своего возраста равнодушен и стесняется их, когда допустим в поликлинике к нему тянут ручки.

Физические умелки:

В 6,5 месяцев начал открывать полную ладонь и теперь радостно хлопает ими по полу и по бассейну с рыбками (наконец-то он у нас зашёл).

Также в середине месяца появились попытки встать на четвереньки. Сначала на коленки попой кверху, потом начал немного пузо отрывать и толкаться вперёд. На коврике ползает на пузе вокруг своей оси. По дивану любит кататься туда-сюда (с бока на бок) сосиской :)

Начал лежать на боку в позе русалки.

Сон

😴 Начал засыпать и спать на правом бочку. До этого всегда на левом засыпал и спал так же, иногда откидываясь на спину. На живот во сне пытается перевернуться, но тут же просыпается, поэтому не даю.

🛌 По прежнему практикуем совместный сон. Спит со мной на диване, но очень чутко, я боюсь лишний раз скрипнуть и повернуться, так как он чувствует, хотя кажется, что спит крепко.

Сам он ночью крутиться и ложится поперек кровати, оставляя мне все меньше места. Я сплю как солдат - то на одном боку, то на другом и стараюсь не шевелится особо, чтобы малого не зацепить... На животе и раскинув руки уже не помню когда спала... Разве что недолго одна, когда муж днём с ним на прогулке бывает.

Были на 3 дневных снах в начале месяца, в 6,5 резко перешли на два 😰

🥣 Из прикорма едим: фруктовые, овощные и мясные пюрешки. Творог со сметаной очень любит. Особенно, если это сладкая творожная масса с ванилином и домашней сметаной. А вот кашу безмолочную не жалует, выплёвывает. Банан в ниблере кушаем почти на повседневной основе, клубника и черешня опробованы там же однократно.